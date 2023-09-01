Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 10:56

С Днем знаний подшефных школьников поздравили офицеры СОБР «Белогор»

Белгородские росгвардейцы в торжественной линейке в школе №2 в Северном
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сегодня, 1 сентября, на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, врио командира СОБР «Белогор» Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Алексей Зенин поздравил школьников, кадетов, учителей и родителей с Днем знаний.

- Сегодня в жизни первоклассников очень важный день. Поздравляю вас с началом учебного года. Желаю, чтобы этот год принёс много новых побед, подарил стимул не бросать начатое и во всём проявлять себя на твёрдую «пять», а воспитанникам военно-патриотического клуба «Патриот» желаю с честью носить военную форму, показывая пример сверстникам в учёбе и спорте, - обратился с торжественной речью к присутствующим полковник полиции Алексей Зенин.

На праздничном мероприятии офицер Росгвардии вручил лучшим курсантам школы знаки «Юнармейской доблести». Кроме того, сотрудники белгородского СОБР «Белогор» проводят в подшефной школе №2 п. Северный уроки мужества, беседы по профориентации, различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание школьников и формирование у них активной жизненной позиции.