С Днем знаний подшефных школьников поздравили офицеры СОБР «Белогор»

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Сегодня, 1 сентября, на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, врио командира СОБР «Белогор» Управления Росгвардии по Белгородской области полковник полиции Алексей Зенин поздравил школьников, кадетов, учителей и родителей с Днем знаний.

- Сегодня в жизни первоклассников очень важный день. Поздравляю вас с началом учебного года. Желаю, чтобы этот год принёс много новых побед, подарил стимул не бросать начатое и во всём проявлять себя на твёрдую «пять», а воспитанникам военно-патриотического клуба «Патриот» желаю с честью носить военную форму, показывая пример сверстникам в учёбе и спорте, - обратился с торжественной речью к присутствующим полковник полиции Алексей Зенин.

На праздничном мероприятии офицер Росгвардии вручил лучшим курсантам школы знаки «Юнармейской доблести». Кроме того, сотрудники белгородского СОБР «Белогор» проводят в подшефной школе №2 п. Северный уроки мужества, беседы по профориентации, различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание школьников и формирование у них активной жизненной позиции.