В рамках цветочного фестиваля в Белгороде состоится Бал цветов

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцев приглашают стать участниками Бала цветов. Он пройдет в областном центре в рамках фестиваля «Белгород в цвету» 9 сентября.

Как сообщили в администрации города, в общей концертной и конкурсной программах бала примут участие самодеятельные исполнители, увлекающиеся танцевальным и вокальным творчеством, художественным словом.

Для участников уже прошла первая репетиция. Под руководством опытных хореографов белгородцы учились танцевать полонез, падеграс, русский вальс, польку и кадриль. Для всех желающих 2 и 3 сентября мастер-классы проведут ведущие танцоры областного центра.

Чтобы принять участие в Бале, необходимо заполнить электронную запись по ссылке до 4 сентября. Заявки принимаются от танцевальной пары или индивидуального участника от 14 до 85 лет.

В программе бала не только бальные танцы, но и конкурс чтецов, исполнителей романсов, рукодельниц по шляпкам. Оценивать участников будут по нескольким номинациям. А также предусмотрен дресс-код.