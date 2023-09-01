В Белгородском районе во время пожара погиб мужчина

За прошедшие сутки в Белгородской области произошло пять пожаров. Горели хозпостройки, сухая трава, мусор и гараж. К несчастью, погиб один человек.

Так, 1 сентября в 4 утра поступило сообщение о пожаре в гараже в селе Таврово-4 Белгородского района. На место происшествия незамедлительно выехали караулы пожарно-спасательной части № 2 и специализированной пожарно-спасательной части.

Огонь повредил бытовое оборудование, стоящий внутри автомобиль «Рено Дастер», а также закоптил стены и потолок по всей площади. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина 1999 года рождения.

В пресс-службе ГУ МЧС по белгородской области сообщили, что сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара.