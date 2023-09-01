В белгородском парке аттракционов установят 50-метровое колесо обозрения. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде определились с местом для установки колеса обозрения. Конструкцию решили разместить в новом парке аттракционов на центральном пляже областной столицы.

Директор парка «Калейдоскоп» Антон Ковалев рассказал, что над созданием колеса обозрения уже работают. Его высота составит 50 метров. Конструкция предполагает 18 комфортабельных кабин с кондиционерами и мягкими сиденьями, вместимостью по 6 человек.

Установить конструкцию планируют в мае 2024 года.

Напомним, ранее появлялась информация, что колесо обозрения расположится в центральном парке за «Октябрем». Потом его подумывали ставить на самой высокой точке города – на Харьковской горе. Но окончательного решения все никак не могли принять.