Белгородские пограничники за неделю нейтрализовали три дрона-камикадзе ВСУ

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

За пошедшую неделю сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям выявили и уничтожили дроны-камикадзе ВСУ, которые нарушили воздушное пространство государственной границы РФ.

Пограничники в ходе несения службы на госгранице с помощью средств РЭБ посадили и нейтрализовали три беспилотника противника. Дроны-камикадзе были ликвидированы в районе населенных пунктов Горьковский Грайворонского городского округ и Казачье-Рудченское Борисовского района Белгородской области.

В пресс-службе ПУ ФСБ по Белгородской области сообщили, что дроны двигались с территории Харьковской области. Жертв и разрушений не допущено.