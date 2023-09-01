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НовостиПолитика1 сентября 2023 8:26

Белгородские пограничники за неделю нейтрализовали три дрона-камикадзе ВСУ

Беспилотники летели с территории Харьковской области
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

За пошедшую неделю сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям выявили и уничтожили дроны-камикадзе ВСУ, которые нарушили воздушное пространство государственной границы РФ.

Пограничники в ходе несения службы на госгранице с помощью средств РЭБ посадили и нейтрализовали три беспилотника противника. Дроны-камикадзе были ликвидированы в районе населенных пунктов Горьковский Грайворонского городского округ и Казачье-Рудченское Борисовского района Белгородской области.

В пресс-службе ПУ ФСБ по Белгородской области сообщили, что дроны двигались с территории Харьковской области. Жертв и разрушений не допущено.