Губернатор Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днем знаний. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области поздравил жителей региона с Днем знаний. Вячеслав Гладков пожелал школьникам. Родителям и учителям успехов и достижения всех поставленных целей.

- Ребята, вам хорошо учиться, радовать своих родителей и учителей, стремиться к знаниям - они вам очень помогут во взрослой жизни. Мы все очень хотим, чтобы вы стали успешными, чтобы у вас все получилось, когда вы выйдете в этот большой, взрослый, непростой мир. Конечно, мы будем стараться вам помочь, но очень надеемся, что вы, набравшись знаний, будете выбирать, идти по этому пути самостоятельно – это очень важно, - сказал губернатор.

Напомним, сегодня в регионе проходят линейки. Школы в приграничный районах за пределами 20-киометровой зоны от госграницы возвращаются к очному обучению. Учебные заведения оборудованы укрытиями, окна оклеены специальной ударопрочной пленкой. А занятия для школьников будут проводиться по специальному расписанию, чтобы избежать большого скопления людей единовременно.