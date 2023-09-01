Больше 3600 первоклашек сегодня впервые пойдут в школы в Белгороде. Фото: Юлия Воробьёва.

Мэр Белгорода Валентин Демидов поздравил школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний. Глава администрации областного центра рассказал, что сегодня впервые за парты сядут более 3600 первоклассников. А в выпускной 11 класс идет свыше 1200 учеников. Он пожелал белгородцам, чтобы этот учебный год прошел спокойно, был плодотворным и успешным для детей.

- К большой радости - мы снова работаем в очном формате. Для этого была проделана большая работа, прежде всего, по организации учебного процесса, обеспечению безопасности. Благодарю всех руководителей образовательных учреждений, учителей за труд. Главное, мы сможем давать нашим детям более качественные знания. Желаю им крепкого здоровья, сил, терпения, усердия и хороших оценок! – сказал Валентин Демидов.