Остатки бронепленки доставят в Белгородскую область во второй половине сентября

Родители школьников волнуются, что не все окна школ и детских садов оклеены пленкой. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В вечернем прямом эфире губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что оставшаяся часть ударопрочной пленки прибудет в Белгородскую область во второй половине сентября. И этих объемов хватит, чтобы оклеить все окна в учебных заведениях региона. глава региона также отметил, что невозможно было закупить необходимое количество пленки в России, поскольку в таком объеме ее в стране попросту нет.

К губернатору обратилась белгородка, которая обеспокоена, что ее ребенок будет учиться на верхнем этаже школы, а окна там до сих пор не оклеены бронепленкой и не защищены мешками с песком.

Гладков объяснил белгородке, что если в школах выше двух этажей, то запрещено использовать третий этаж и выше.

- Я знаю позицию Андрея Милехина, который говорил, что если школа выше двух этажей, то третий этаж и выше, использоваться не будет. Школа, о которой вы говорите, она двухэтажная. С другой стороны, у нас есть договоренность, что решение о том, как будут учиться дети, с точки зрения безопасности, принимают сами родители и администрация школ. Мы лишь контролируем и направляем туда с проверкой Совет безопасности. Андрей Викторович Милехин выйдет к Вам и обсудите все это еще раз, - ответил губернатор.