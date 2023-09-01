Гладков: «В Белгородском районе сбит беспилотник самолетного типа». Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 1 сентября, над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны. Военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал руководитель Белгородской области в телеграм-канале.