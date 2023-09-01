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НовостиПолитика1 сентября 2023 5:15

Гладков: «В Белгородском районе сбит беспилотник самолетного типа»

По предварительной информации, обошлось без последствий
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков: «В Белгородском районе сбит беспилотник самолетного типа».

Гладков: «В Белгородском районе сбит беспилотник самолетного типа».

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 1 сентября, над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны. Военнослужащие сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолётного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, - написал руководитель Белгородской области в телеграм-канале.