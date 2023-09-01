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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:50

На белгородских пляжах завершился купальный сезон

За сезон из воды удалось спасти девять человек, двое из них – дети
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На белгородских пляжах завершился купальный сезон.

На белгородских пляжах завершился купальный сезон.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде официально завершился купальный сезон. Для жителей областного центра оборудовали шесть пляжей: на улицах Песчаной, Везельской за УСК Хоркиной, Речной и Донецкой, на правом и левом берегах центрального пляжа.

На всех оборудованных пляжах города дежурили спасатели и медики. Акватории оборудовали буйками, организовали места для купания детей. А в непредназначенных для отдыха местах выставили предупреждающие знаки.

Регулярно в необорудованных местах спасатели проводили рейды по выявлению фактов купания людей. Было выявлено 21 нарушение. По каждому составили протоколы об административных правонарушениях.

В течение купального сезона из воды удалось спасти девять человек, в том числе двоих детей. К несчастью, один белгородец погиб.

Сотрудники спасательного ведомства напоминают, что в регионе еще какое-то время сохранится теплая погода. Однако не стоит пренебрегать правилами безопасного поведения на воде.