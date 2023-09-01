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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:20

В Белгородской области аграрии собрали рекордный урожай за последние 8 лет

Урожайность ранних зерновых в регионе в среднем составляет 60 ц/га
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области аграрии собрали рекордный урожай за последние 8 лет.

В Белгородской области аграрии собрали рекордный урожай за последние 8 лет.

Фото: "КП" Архив

В этом году аграрии Белгородской области собрали рекордный за последние 8 лет урожай ранних зерновых и зернобобовых культур. В среднем по региону урожайность составляет 60 центнеров с гектара.

О наивысших показателях сбора зерновых, качестве пшеницы и перспективах развития органической хлебной продукции в регионе рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко на пресс-конференции в Москве.

Участники пресс-конференции выразили мнение, что российская органика может стать одним из драйверов развития здоровому образу жизни населения.