В Белгородской области аграрии собрали рекордный урожай за последние 8 лет. Фото: "КП" Архив

В этом году аграрии Белгородской области собрали рекордный за последние 8 лет урожай ранних зерновых и зернобобовых культур. В среднем по региону урожайность составляет 60 центнеров с гектара.

О наивысших показателях сбора зерновых, качестве пшеницы и перспективах развития органической хлебной продукции в регионе рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко на пресс-конференции в Москве.

Участники пресс-конференции выразили мнение, что российская органика может стать одним из драйверов развития здоровому образу жизни населения.