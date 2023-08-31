В Белгородском районе на дне канавы тракторист нашел схрон с боеприпасами

Фото: пресс-служба МЧС по Белгородской области.

Очередная опасная находка «всплыла на поверхность» спустя десятки лет после окончания Великой Отечественной войны. 30 августа в Белгородском районе тракторист выкапывал канаву для отведения воды и обнаружил схрон боеприпасов 80-летней давности.

К месту находки незамедлительно прибыли взрывотехники Поисково-спасательной службы области, они с особой осторожностью погрузили на специальный автомобиль для перевозки боеприпасов 20 артиллерийских снарядов калибра 75мм и вывезли на полигон для уничтожения.

В пресс-службе регионального МЧС поделились, что в основном смертоносные «клады» находят в местах боев, а также там, где размещались войсковые склады боеприпасов. Как правило, снаряды залегают на разной глубине от 0,5 метров до 2,5 метров. Не стоит думать, что, если снаряды много лет пролежали в земле опасности не представляют. Как раз наоборот.

Взрывотехники отмечают, что обезвреживание находок военных времен считается более сложной работой, чем обезвреживание современных боеприпасов с хорошо читаемой маркировкой и понятной конструкцией. Поэтому предостерегают белгородцев – ни при каких условиях не пытайтесь перемещать или как-то воздействовать на найденные опасные предметы.