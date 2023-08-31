Государственные и областные награды получили 40 специалистов Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгороде прошла торжественная церемония награждения жителей региона, которые отличились в своей профессии. Награды получили 40 представителей из различных сфер деятельности: медицины, металлургии, образования, культурной и социальной сферы.

Государственные и областные награды отличившимся жителям региона и трудовым коллективам вручил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что все награды заслуженные и являются результатом тяжелого многолетнего труда на благо общества.

- Несмотря на все вызовы, Белгородская область продолжает развиваться. Наши специалисты остаются на родной земле, продолжают работать на предприятиях, добывать руду, выращивать пшеницу, воспитывать детей и приносить пользу своей малой родине. Дорогие друзья! Я благодарен вам за ваш труд. Вы образец для подражания не только для жителей региона, но и для всей страны. Хочу пожелать новых успехов, потому что я искренне уверен, что впереди нас ждут еще большие высоты. Счастья, добра и мира каждому из вас! – сказал Вячеслав Гладков.