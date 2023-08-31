В Белгородской области после смены подрядчика в Томаровской больнице ускорили темп стройки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Капитальный ремонт Томаровской районной больницы застопорился из-за подрядчика, который перестал выходить на связь. По поручению губернатора Вячеслава Гладкова контракт со строительной фирмой был расторгнут. Сейчас на работу заступила новая строительная организация, которая активно нагоняет упущенный на объекте темп работ.

Отметим, что проект предусматривает не только капитальный ремонт, но и пристройку нового помещения к основному зданию больницы, а также закупку нового оборудования. Все работы должны быть завершены до конца года.

- Подключили к работе ответственного подрядчика, который уже заслужил доверие, вовремя завершив работы над несколькими школами города Белгорода. Уверен, что и здесь, несмотря на все сложности, работы будут выполнены качественно и в срок, – отметил Вячеслав Гладков.