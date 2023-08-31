Белгородец попал на штраф за незаконную торговлю госнаградами

В Белгороде осудили 51-летнего жителя областного центра за незаконный сбыт государственных наград.

Суд установил, что в июне этого года злоумышленник на территории привокзальной площади аэропорта Белгород незаконно за 1500 рублей продал государственные награды СССР за участие в Великой Отечественной войне, а также медали «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР».

У белгородца не было законных документов на медали, поскольку он купил их в середине 1990-х годов на «блошином» рынке, но спустя 28 лет решил продать.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8000 рублей, а государственный награды постановил передать в Администрацию Президента Российской Федерации. В Транспортной прокуратуре Белгородской области сообщили, что приговор суда в законную силу не вступил.