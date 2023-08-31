Белгородский губернатор вручил ключи от дома многодетной семье с детьми-инвалидами. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Еще одна семья из Белгородской области отмечает новоселье. Новую жилплощадь в селе Стригуны Борисовского района получила многодетная семья, где двое из четверых детей имеют инвалидность. Дом площадью 233 кв. м, построенный в 2012 году, региональные власти приобрели для белгородцев на вторичном рынке. При покупке особое внимание обратили на состояние внутренних помещений – все они имеют качественную отделку. Кроме того, в доме есть отдельный гараж. Губернатор Вячеслав Гладков поздравил семью с новосельем.

- Семья довольна, и это главное. Продолжаем выполнять все взятые на себя обязательства. Я очень рад, что несмотря на трудности, мы не отказались ни от одной жилищной или любой другой социальной программы. Видя счастливые лица детей и родителей, значительно улучшивших свои жилищные условия, понимаешь, насколько важно продолжать эту работу, – подчеркнул глава Белгородской области.

Напомним, что в 2022 году семьям с детьми-инвалидами было предоставлено 62 жилых помещения в 16 муниципалитетах. В 2023 году в Белгородской области планируется обеспечить жильем 24 таких семьи. Жилье семьям передается по договору социального найма.