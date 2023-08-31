В 442 белгородских школах прошли Всероссийские антитеррористические учения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородские школы, которые с 1 сентября вернутся к очному обучению, приняли участие в учениях по комплексному сценарию «Действия работников объектов образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещенного в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства».

Учения проведены в 442 общеобразовательных организациях области, которые планируют с 1 сентября 2023 года проводить обучение в очном формате. В них приняли участие 13 667 педагогических работников и 702 работника охраны. Учения прошли во взаимодействии с управлением региональной безопасности Белгородской области, Главным управлением МЧС России по Белгородской области, Управлением Росгвардии по Белгородской области, УМВД России по Белгородской области и представителями областного аппарата АТК.

В рамках учений в школах отработан алгоритм поведения руководителей, сотрудников, обучающихся и сотрудников охраны образовательных учреждений при возникновении ЧС, подготовленный министерством образования Белгородской области совместно с региональным Управлением Росгвардии, ГУ МЧС России по Белгородской области и управлением региональной безопасности Белгородской области.

Педагоги на практике применили знания о поведении при ЧС. А также отработали взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.