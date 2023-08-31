На фестивале «Белгород в цвету» для горожан выступит группа «Цветы»

Цветочный праздник пройдет в городе с 8 по 10 сентября. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На ярком фестивале «Белгород в цвету» в областном центре ожидается выступление популярной рок-группы «Цветы». Музыканты с символичным названием исполнят свои известные хиты. Согласно информации на сайте госзакупок, дирекция фестивалей Белгорода заключила договор с группой на 1 484 040 рублей.

Напомним, цветочный фестиваль в Белгороде будет проходить в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В этом году темой мероприятия стало «Наставничество». Ландшафтные дизайнеры приготовят для гостей фестиваля 80 различных садов. На центральной аллее Парка Победы создадут «Белый сад», где будет воссоздан островок белгородской природной зоны. Будет сооружено три локации из сена, на создание которых уйдет порядка 10 тонн материала. Также для музыкальных выступлений увеличат понтонную сцену на Везелке.