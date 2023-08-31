Помогать в Белгородском полумарафоне будут более 400 волонтеров

Спортивный праздник пройдет в Белгороде 3 сентября. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уже в это воскресенье, 3 сентября в областном центре пройдет Белгородский полумарафон. Масштабный забег проводится в Белгороде уже в четвертый раз. Для участия в нем приезжают сотни спортсменов из разных городов России. Среди дистанций на выбор – 5, 10, 21,1 км, а также детский забег на 1 километр.

В легкоатлетическом мероприятии помогать спортсменам и зрителям будут более 400 волонтеров. На подготовительном этапе 1 и 2 сентября добровольцы раздадут стартовые пакеты в «Белгород–Арене», проинформируют участников о порядке проведения забега, а также проверят медицинские документы.

Отметим, каждому взрослому участнику необходимо иметь действительную на дату забега медсправку, допускается форма справки 1144н.

В день забега, 3 сентября, волонтеры будут регистрировать участников, выдавать медали финишерам и призы участникам детского забега. Кроме того, они будут дежурить на точках по всему маршруту.

Помимо профессиональных легкоатлетов, в забеге смогут принять участие все желающие. Болельщики смогут пообщаться с участниками в специальных зонах, оборудованных на старте и финише.