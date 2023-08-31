Больше 5 миллионов кредитных денег белгородец перевел мошенникам. Фото: "КП" Архив

Очередной жертвой мошенников стал 30-летний житель Старого Оскола Белгородской области. Он обратился в полицию спустя почти месяц общения с аферистами.

По словам доверчивого мужчины, ему позвонила девушка, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов, и сообщила, что по доверенности на его имя в Москве будто бы пытались взять кредит. Далее с пострадавшим уже в мессенджере связался лже-сотрудник банка якобы из отдела по финансовым мошенничествам. Он заявил, что на мужчину онлайн оформлены несколько кредитов и, чтобы отменить заявку, необходимо самому прийти в банки и на тех же условиях получить деньги, а затем перевести их по предоставленным реквизитам.

Предварительно известно, что общение с мошенниками длилось с 27 июля по 30 августа. За этот период времени доверчивый оскольчанин перевел не только личные сбережения – более 300 тысяч рублей, но и взятые в кредит в разных банках 5 миллионов рублей.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция устанавливает личности злоумышленников.