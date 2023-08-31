200 миллионов получила Белгородская область на поддержку бизнеса

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На господдержку работодателей и сотрудников в Белгородскую область направили 200 миллионов рублей. Речь идет о предприятиях, которые рискуют попасть под сокращения. Поддержали уже 96 предприятий региона на сумму 77 млн рублей, пишет Интерфакс.

- На одного работника за один месяц предприятие может получить 21 тыс. 114 рублей. Предприятие может участвовать в этой программе не более трех месяцев. То есть, на одного работника сумма получается более 63 тыс. рублей, - сообщила Елена Иванова, директор Центра занятости населения региона.

Кроме того, еще 49 предприятий получили поддержку работников при организации временной занятости. Выплатили более 50 миллионов рублей. 782 работника из 811 сохранили свою занятость.