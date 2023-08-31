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НовостиОбщество31 августа 2023 11:58

Белгородские аграрии 1 сентября пойдут учиться

Сельхозтоварпроизводители могут компенсировать часть затрат за обучение сотрудников
Наталия ИЛЮШНИКОВА

1 сентября в Белгородском ГАУ обучение начнут 35 человек (в том числе 8 – первокурсники), большинство из которых уже трудоустроены в сельскохозяйственной отрасли. Благодаря господдержке сельхозтоваропроизводителям возмещается 90% затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении с обучающимися в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

В 2023 году на эти цели региональному минсельхозу выделено порядка 1,5 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

На выделенные деньги планируют обучить 48 действующих сотрудников и специалистов, которые в дальнейшем будут трудоустроены на предприятиях, оказывающих финансовую поддержку в их обучении. В Белгородской области уже три предприятия получили компенсацию за обучение 13 своих сотрудников.