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НовостиОбщество31 августа 2023 11:17

Белгородские студенты могут оформить льготный проездной на автобусы

Льготой можно пользоваться с 1 сентября по 30 июня
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские студенты могут оформить льготный проездной на автобусы.

Белгородские студенты могут оформить льготный проездной на автобусы.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области студенты могут через Госуслуги оформить льготный проездной на общественный транспорт. Скидка предусмотрена для студентов и аспирантов очной формы обучения, а также для студентов с ОВЗ очно-заочной формы обучения.

Так, услугу оформили уже почти 23 000 человек (без учета нынешних первокурсников). Только за прошлый год студенты совершили 983 504 льготные поездки и сэкономили на проезде более 11,2 млн рублей.

Проездным можно пользоваться с 1 сентября по 30 июня. Ежемесячно студентам предоставляется определенное количество поездок со скидкой 50% от стоимости проезда. Количество льготных поездок различается в каждом районе области.