Белгородская полиция, пограничники и батальон «Запад-Ахмат» задержали 5 человек по подозрению к причастности к диверсиям

В Белгородской области задержали пятерых предполагаемых диверсантов. Фото: скриншот видео

В Белгородском приграничье прошел совместный профилактический рейд сотрудников УМВД региона, пограничников и батальона «Запад-Ахмат». Мероприятие направлено на недопущение проникновения в регион диверсионно-разведывательных групп, выявление их пособников и поддержание стабильной оперативной обстановки.

Так оперативники и военнослужащие проверили 119 домовладений, в том числе более 20 нежилых, объекты гражданской инфраструктуры, транспортные средства, места концентрации и проживания иностранцев, торговые точки и состоящие на профилактическом учете граждане.

В ходе рейда были задержаны пять лиц, которые проверяются на возможную причастность к диверсионно-разведывательной деятельности.

Помимо этого, из незаконного оборота изъято более 120 литров алкоголя и 45 блоков табачной продукции с признаками контрафактности. По результатам деятельности учетно-заградительной системы выявлено более 40 административных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Как отметил заместитель начальника УМВД России по Белгородской области полковник полиции Александр Капустин, совместные профилактические мероприятия показали свою эффективность и в дальнейшем будут продолжены.