Белгородский аэропорт получил землю в собственность на 49 лет без торгов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По распоряжению Правительства РФ Белгородскому аэропорту передали землю в собственность. Срок пользования землей составит 49 лет. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

«Разрешить предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Белгород» на срок до 49 лет в аренду без проведения торгов находящееся в федеральной собственности недвижимое имущество (Белгород, проспект Б. Хмельницкого, дом №166) для осуществления аэропортовой деятельности», - говорится в документе.