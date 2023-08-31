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НовостиОбщество31 августа 2023 9:12

Белгородский аэропорт получил землю в собственность на 49 лет без торгов

Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородский аэропорт получил землю в собственность на 49 лет без торгов.

Белгородский аэропорт получил землю в собственность на 49 лет без торгов.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По распоряжению Правительства РФ Белгородскому аэропорту передали землю в собственность. Срок пользования землей составит 49 лет. Соответствующее распоряжение было подписано председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

«Разрешить предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Белгород» на срок до 49 лет в аренду без проведения торгов находящееся в федеральной собственности недвижимое имущество (Белгород, проспект Б. Хмельницкого, дом №166) для осуществления аэропортовой деятельности», - говорится в документе.