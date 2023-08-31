В этом году в Белгородской области мальчиков родилось больше

В Белгородской области с начала 2023 года рождаемость малышей мужского пола больше, чем женского. Интересной статистикой поделилась руководитель белгородского ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

Так, традиционно в белгородских семьях мальчики рождаются чаще. С начала года зарегистрировано на 328 младенцев мужского пола больше. Но есть муниципалитеты, в которых девочки по количеству одержали победу.

Среди новорожденных именно девочки лидируют в Борисовском, Волоконовском, Прохоровском, Ракитянском и Чернянском районах, а также в Алексеевском округе. Отличился среди все суниципальных образований Белгородской области Красногвардейский район – здесь золотая середина, и мальчиков, и девочек родилось равное количество.