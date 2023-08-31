Белгородцы смогут пользоваться всеми видами рубля: наличными, безналичными, цифровыми. Фото: "КП" Архив

Белгородцам рассказали, что на волне ажиотажа о введении цифрового рубля, активизировались мошенники. Злоумышленники пытаются запугать граждан потерей финансов и настаивают на том, что теперь все деньги будут только цифровыми. Аферисты предлагают стандартные схемы «сохранения средств» - «безопасный счет» или «спасите ваши деньги».

Жителей региона призывают быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников. С 15 августа началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. В тестировании участвует ограниченный круг клиентов тринадцати банков. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться, по оценке Банка России, на горизонте 2025–2027 годов. Происходить это будет поэтапно.

- Все формы рубля – наличные, безналичные, цифровые – будут доступны, и выбор, какими рублями пользоваться, останется за гражданами, - поясняет заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Белгород Банка России Ольга Авершина.

Кроме того, на сайте Банка России создан специальный раздел по цифровому рублю, где собрана вся актуальная и достоверная информация, а также развенчаны самые популярные мифы о цифровом рубле.