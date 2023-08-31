В Белгородской области для школ и детсадов после капремонта энергетики добавили 1,8 МВт дополнительной мощности

Фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В этом году Белгородэнерго увеличил мощность для 20 образовательных учреждений в городах и селах области. Часть работ была выполнена с опережением графика, чтобы подготовить их к началу учебного года.

Дополнительные мощности общим объемом 1,8 мегаватт получили десять школ и десять детских садов региона. Это школы в селах Орлик, Лозное и Ольшанка Чернянского района, в Губкине, в Старом Осколе, четыре школы и лицей № 9 в Белгороде. А также детские сады в Алексеевке, пять учреждений в Белгороде, по одному в Прохоровке и Старом Осколе, сад в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа

Все объекты недавно были капитально отремонтированы по инициативе Губернатора Белгородской области. Строители реконструировали внутренние помещения, заменили системы освещения, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, установили новое оборудование, модернизировали фасады. Особое внимание уделили безопасности учреждений.

Для подключения дополнительной мощности энергетики проложили кабельные линии, модернизировали оборудование трансформаторных подстанций, обеспечили образовательные учреждения основным и резервным источниками электроснабжения.

«Раньше учреждения строились по другим стандартам, которые не предусматривали массового использования компьютерных, мультимедийных и иных технологических систем. Сегодня все иначе: комплектация образовательных учреждений энергоемким оборудованием предполагает выделение дополнительной электрической мощности. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы дети занимались в современных и комфортных помещениях», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов.