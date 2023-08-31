Белгородцам, потерявшим жилье из-за обстрелов, начнут выдавать продуктовые наборы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

С завтрашнего дня, 1 сентября, в Белгородской области начнут выдавать большие продуктовые наборы жителям, которые потеряли свое жилье во время обстрелов ВСУ. Эта мера поддержки коснется белгородцев, проживающих вне пунктов временного размещения. Об этом рассказал Вячеслав Гладков.

- В продуктовый набор для семьи до четырех человек входит одиннадцать видов продуктов. Если членов семьи больше, будет выдаваться два продуктовых набора. Обращаться нужно в администрации районов и городов. Например, в администрации Шебекинского, Валуйского и Грайворонского городских округов, а также Волоконовского, Краснояружского, Белгородского районов, - сообщил губернатор Белгородской области.

Глава региона также напомнил, что входит в состав каждого продуктового набора. Это: крупа гречневая ядрица - 1 уп. (800 гр); крупа перловая - 1 уп. (800 гр); масло подсолнечное - 1 бут. (0,8 л); мука пшеничная - 1 уп. (2 кг); сахар - 1 уп. (1 кг); макароны - 2 уп. (500 гр, 450 гр); консервы мясные: свинина тушеная - 2 шт, оленина тушеная - 1 шт; консервы рыбные: печень минтая - 1 шт, килька с овощами - 1 шт, сардина Иваси - 1 шт; молоко сгущенное - 1 бут. (1,5 кг); чай черный байховый - 1 уп.; печенье - 1 уп. (800 гр).