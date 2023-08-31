В Старом Осколе закончили строительство начальной школы

В микрорайоне Северный Старого Оскола закончили строительство начальной школы. Здесь же три года назад ввели в эксплуатацию детский сад. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Белгородской области.

- Новый развивающийся микрорайон ИЖС, много молодых семей, поэтому начальная школа была очень востребована. Мне кажется, получилось достаточно хорошо. Много возможностей для развития талантов наших детей: от хореографии до робототехники. Даже построили небольшой скалодром. Надеюсь, что дети будут рады, а за них будут счастливы родители и педагоги, - отметил глава региона Вячеслав Гладков.