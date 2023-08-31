В белгородских школах питание для детей участников СВО будет бесплатным. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 30 августа с вопросом о школьных обедах к губернатору обратился военнослужащий. Участник СВО уточнил, полагается ли льгота его детям на питание в школе.

Глава Белгородской области ответил, что бесплатное школьное питание детям участников спецоперации действительно полагается, однако региональные власти решили выплачивать мамам детей денежные компенсации за него из областного бюджета. К такому решению пришли сами родители.

- Почему мы не оплачиваем сразу школе? Кто-то оплачивает питание, кто-то по каким-то причинам этого не делает, потому что есть ограничения, например, по здоровью. В целом питание бесплатное, но через компенсацию из областного бюджета. И деньги приходят ежемесячно вашей жене, - сказал Вячеслав Гладков.

Отметим, школьникам обеспечат горячее питание во время очного обучения. Когда формат обучения будет смешанным, родителям выдадут продуктовые наборы для питания школьников дома.