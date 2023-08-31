Евгению Карловскую утвердили на должности ректора белгородского университета

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вчера, 30 августа, наблюдательный совет единогласно поддержал на должность ректора белгородского университета кандидатуру Евгении Карловской. До этого она исполняла обязанности ректора.

- Считаю, что это большая ответственность перед всей Белгородской областью, ведь НИУ «БелГУ» – уникальный университет, в том числе и для структуры экономики региона. Я уверен, что совместными усилиями мы не только достигнем всех поставленных задач, но и обязательно их перевыполним, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона поделился, что на совете обсуди дальнейшую деятельность университета в рамках стратегических проектов и госпрограмм. Один из основных вопросов на повестке – это трансформация научной деятельности госуниверситета под запросы реального сектора экономики региона. В вузе создадут рабочую группу для решения вопроса.

- Сегодня мы находимся в непростой ситуации, в том числе из-за обстановки вдоль границы, и время требует от нас другого уровня активности. Должны быть реалистичные расчеты и качественная работа с крупнейшими предприятиями всех отраслей. Нужно понимать, что для нас образование, наука и экономика крайне важны и без них мы больших шагов для развития области не сделаем, - подчеркнул Гладков.