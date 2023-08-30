Белгородские полицейские раскрыли две кражи велосипедов

С заявлением о краже велосипеда в полицию Белгорода обратился житель областного центра. Он рассказал, что транспорт пропал из подъезда дома.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний белгородец. По предварительным данным, злоумышленник ночью зашел в подъезд дома в поисках наживы. Его внимание привлек велосипед стоимостью около 15 000 рублей, который не был оборудован противоугонной системой. Похищенное подозреваемый продал за 9000 рублей.

Полиция также раскрыла подобное преступление в Белгороде. Другой 38-летний житель города похитил велосипед из подъезда. Противоугонный тросик он перекусил подручными средствами. Похищенное злоумышленник впоследствии продал. Сумма причиненного ущерба составила около 8000 рублей.

В пресс-службе УМВД региона рассказали, что по данным фактам заведены уголовные дела. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.