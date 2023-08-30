В Белгородской области 1225 семей направили маткапитал на образование детей.

В начала этого года в Белгородской области 1225 семей направили средства маткапитала на образование детей. На эти цели региональный Соцфонд направил больше 50 миллионов рублей.

Отметим, материнский капитал можно потратить на обучение ребенка в любых образовательных организациях, оплатить курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Важно, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность.

Начиная с августа прошлого года материнский капитал также разрешили использовать на обучение у частных преподавателей и присмотр у няни, работающей в качестве индивидуального предпринимателя. В таких случаях также обязательно наличие лицензии на образовательную деятельность.

Кроме того, маткапитал позволяет оплатить жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения. Средства можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. Главное, чтобы ребенок был младше 25 лет, а учебное заведение находилось в России и имело лицензию.