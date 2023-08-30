Жара в 30 градусов сохранится в Белгородской области до конца недели. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По прогнозам синоптиков, в четверг, 31 августа, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. В последний день лета по-прежнему сохраняется жаркая погода. Температура воздуха днем от 25 до 30 , в ночное время 10-15 тепла. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с.

В областном центре ночью 13-15 тепла, днем от 28 до 30 тепла.

Сотрудники МЧС региона рекомендуют водителям перед поездкой обязательно брать с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства. Парковаться лучше в тени, а перед началом движения обязательно проветривать салон автомобиля. Не оставлять детей, а также животных в закрытом автомобиле даже на короткое время.