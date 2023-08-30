Ранее судимы белгородец вынес из магазина 13 бутылок шампуня

С заявлением о краже в полицию Белгородского района обратились сотрудники супермаркета в Стрелецком. По сообщению правоохранителей, камера наблюдения зафиксировала, как мужчина взял с витрины тринадцать флаконов шампуня и спрятал их в рюкзак. Затем, приложив телефон к уху и сделав вид, что занят очень важным разговором, злоумышленник сосредоточенно зашагал к выходу. По оценкам специалистов, сумма причиненного им ущерба составила более двух тысяч рублей.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Белгорода. Похищенное он успел продать.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что на белгородца завели уголовное дело за мелкое хищение. Злоумышленнику грозит до одного года лишения свободы.