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НовостиОбщество30 августа 2023 13:46

Белгородские власти определили безопасные районы для эвакуации людей на случай ЧС

Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородские власти определили безопасные районы для эвакуации людей на случай ЧС

Белгородские власти определили безопасные районы для эвакуации людей на случай ЧС

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Власти Белгородской области утвердили перечень безопасных районов, куда будут эвакуированы жители в случае возникновения военных конфликтов, угрозы ЧС природного и техногенного характера. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Оно вступило в силу 28 августа.

Руководителям администраций муниципалитетов рекомендуют подготовить места для размещения населения и их имущества. В регионе предварительно будут проверять системы оповещения. Кроме того, нужно будет подготовить оказание медпомощи и обеспечение водой. А также – обеспечить постоянную готовность транспортных средств.

Стало известно, что в случае необходимости, жителей Белгорода будут эвакуировать в безопасные муниципалитеты. В их числе Губкинский, Старооскольский, Новооскольский городские округа, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Прохоровский, Ракитянский и Чернянский районы.