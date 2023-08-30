Белгородские власти определили безопасные районы для эвакуации людей на случай ЧС Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Власти Белгородской области утвердили перечень безопасных районов, куда будут эвакуированы жители в случае возникновения военных конфликтов, угрозы ЧС природного и техногенного характера. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Оно вступило в силу 28 августа.

Руководителям администраций муниципалитетов рекомендуют подготовить места для размещения населения и их имущества. В регионе предварительно будут проверять системы оповещения. Кроме того, нужно будет подготовить оказание медпомощи и обеспечение водой. А также – обеспечить постоянную готовность транспортных средств.

Стало известно, что в случае необходимости, жителей Белгорода будут эвакуировать в безопасные муниципалитеты. В их числе Губкинский, Старооскольский, Новооскольский городские округа, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Прохоровский, Ракитянский и Чернянский районы.