Мэр Белгорода встретился с жителями «Новой жизни» по вопросу парковок. Фото: @v_v_demidov.

В микрорайоне Новая жизнь в Белгороде готовится к сдаче четвертая очередь квартир. У жителей микрорайона остро стоит вопрос с парковочными местами. Сегодня мэр областного центра Валентин Демидов в очередной раз встретился с жильцами и предложил варианты решения проблемы. Однако к компромиссу власти и белгородцы снова не пришли.

- Проблема с парковками здесь давняя. При застройке территории реализовывалась концепция «двор без машин». При этом парковочные места, которые бы обеспечили норматив, планировалось обустроить на следующих этапах развития микрорайона. С годами проблема нарастала: расходы на строительство парковок застройщик не закладывал в стоимость жилья, - рассказал Валентин Демидов.

Специалисты администрации города, Минстроя области и Дирекцией ЮЗР провели ревизию существующих парковочных пространств и сформировали несколько решений по созданию новых. На данный момент итогового проекта, который бы поддержали жители, нет.

Средства, вырученные от строительства двух домов пятой очереди, глава компании-застройщика предложил направить на создание парковок. Многие жители при этом настаивают на переносе пятой очереди Новой жизни на другой участок.

- Будем обсуждать вопрос финансирования на региональном уровне. Нам нужны решения, полезные людям, обязательно учитывающие все пожелания жителей, - подчеркнул Валентин Демидов.