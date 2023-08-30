Глава белгородского Минздрава проверил условия содержания пациентов во 2-й горбольнице после жалоб Фото: скриншот видео

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников приехал с проверкой во вторую городскую больницу Белгорода после жалоб на неподобающее обращение с пациентами. Чиновник посетил хирургический корпус и пообщался с пациентами.

Иконников отметил, что несмотря на большой поток пациентов, в больнице все четко организованно. Больные в течение дня распределяются по палатам, без помощи никого не оставляют.

- В отделении анестезиологии и реанимации помимо прочего проверил, как фиксируются пациенты при необходимости (как раз об этом писал один из пабликов). Думал, возможно есть дефект в работе при фиксации, но нет, все было сделано, - заявил чиновник.

Напомним, на днях в сети появилась жалоба на привязывание пациентов в больнице. Белгородец пожаловался, что его выписали с ранами на руках и температурой. Главврач второй горбольницы Роман Проценко прокомментировал, что права мужчины нарушены не были, а такая мера была необходимостью.