В новом учебном году в белгородских школах перейдут на кабинетную систему

Андрей Милехин. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В белгородских школах, который возобновят очное обучение, с 1 сентября учебный процесс будет проходить по кабинетной системе. Теперь за каждым классом будет закреплено определенное помещение и учителя будут приходить с необходимым оборудованием для проведения свое предмета. Об этом рассказал министр образования Белгородской области Андрей Милехин.

- Наша задача – сформировать у детей навыки безопасного поведения в случае возникновения различных угроз, в том числе военного характера. Ребята должны четко ориентироваться, как быстро выйти из учебного помещения и достигнуть укрытия. Очевидно, что если они будут двигаться из разных точек к убежищу, то понадобится гораздо больше времени, чтобы запомнить безопасные маршруты и оперативно добраться до укрытия. У младших школьников этот процесс может вообще вызвать большие затруднения», – отметил заместитель губернатор.