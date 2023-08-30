В 20-километровой зоне белгородского приграничья школы могут работать в очном формате. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В школах Белгородской области, которые находятся в 20-километровой зоне от госграницы дети смогут учиться очно. А вот в детских садах на этих территориях останутся только дежурные группы. Об этом рассказал заместитель губернатора по образованию Андрей Милехин.

Министр образования отметил, что оперативный штаб рекомендует не устраивать очного обучения в пределах 20-километровой приграничной зоны. Но некоторые учебные заведения приняли решение работать в очно-дистанционном формате. Речь идет о школах Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского районов, Валуйского и Шебекинского горокругов.

Для такого формата учреждениям образования следует выполнять ряд условий: соответствие учеников в школе и мест в укрытиях; расположение классов в «слепых зонах», то есть там, где нет окон, ведущих на улицу; необходимая мебель и снаряжение: медицинские аптечки, шанцевые инструменты (лопата, нож, топор), питьевая вода, средства личной гигиены, альтернативные источники освещения.