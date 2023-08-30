В Белгороде на время проведения полумарафона изменят работу автобусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде 3 сентября состоится большой легкоатлетический забег. На время проведения «Белгородского полумарафона» часть улиц в областном центре будет перекрыта. В связи с этим изменится и схема движения общественного транспорта.

Организатор пассажирских перевозок Белгородской области рассказал, какие изменения в движении общественного транспорта ждут белгородцев в предстоящее воскресенье.

Так, с 6:00 до окончания мероприятия в 14:00 не будут работать шесть маршрутов: № 1, 2, 4, 12, 41, 41А.

Еще на 49 маршрутах внесут изменения в схемы движения. Сократится путь следования некоторых автобусов до ж/д вокзала. Изменят схему движения автобусов №13 и №13к, №25, 27 и 28. Изменения коснутся и маршрутов автобусов №26, 32, 43.

При этом для участников полумарафона 3 сентябре в Белгороде будут курсировать бесплатные шаттлы.

Подробная информация о движении общественного транспорта в карточках.