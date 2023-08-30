В Белгородской области родителям школьников покажут школы в приграничье. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Министр образования Белгородской области Андрей Милехин сообщил, что в приграничных районах родителям школьников покажут школы. Для них проведут экскурсии и объяснят, где находятся безопасные зоны, и по каким маршрутам в случае ЧП будут эвакуировать учеников в укрытие.

Замгубернатора также рассказал, что на территории учебных заведений в приграничных муниципалитетах работают консультационные пункты для родителей. Кроме того, там проводятся собрания.

Для очного обучения родителям необходимо будет подписать согласие. Это будет означать, что родители согласны режимом работы учреждения и правилами его посещения. А попасть на территорию школы взрослым теперь будет проблематично – охрана и пропуск будут усилены.

- Это вынужденная мера предосторожности. Просим родителей с пониманием отнестись к этому решению и, прежде всего, по телефону предупреждать классного руководителя о необходимости визита – заблаговременно. Если возникает необходимость оперативно попасть на территорию образовательной организации, сначала надо связаться с дежурным администратором и объяснить ситуацию. Телефоны этих сотрудников руководители школ должны передать родителям, - подчеркнул Андрей Милехин.