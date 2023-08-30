Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 августа 2023 8:46

Белгородского маршрутчика привлекли к ответственности за выезд на встречку

Нарушителя полиция выявила по жалобе в соцсети
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородского маршрутчика привлекли к ответственности за выезд на встречку.

Белгородского маршрутчика привлекли к ответственности за выезд на встречку.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Автоинспекторы в ходе мониторинга социальных сетей в Старом Осколе выявили нарушителя ПДД. В сети распространилась видеозапись, где видно, что водитель маршрутной «ГАЗели» в районе дома № 9 микрорайона Юбилейный, перевозя пассажиров, выехал на встречную полосу.

Полиция установила личность водителя. 63-летний житель Старого Оскола привлечен к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, санкции статьи предусматривают лишение права управления транспортными средствами. Инспекторы ДПС призывают всех участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД.