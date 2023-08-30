На арт-объекты к фестивалю «Белгород в цвету» потратят 10 тонн сена. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уже вторую неделю известный художник Мелс Геворгян готовит экспозиции к фестивалю «Белгород в цвету» вобластном центре. К празднику обустроят три уникальные площадки, для работы над которыми используют 10 тонн сена.

Так, самая масштабная инсталляция разместилась у Мастерславля. Здесь появятся несколько четырехметровых фигур, которые олицетворяют наставников. Еще одна крупная экспозиция находится в парке Котофей, где композиции из сена займут целую аллею: появится школьный класс, каток и горка, и даже снеговик. Все они выполнены из сена.

Художник отмечает, что процесс создания скульптур довольно трудоемкий. Ключевой этап – изготовление каркаса. Затем его наполняют сеном, тщательно уплотняя материал, дорабатывают художественные детали. Геворгян подчеркивает, что стремится к максимальной реалистичности, чтобы каждая фигура была наполнена жизнью.