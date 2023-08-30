На Всероссийском Фестивале ГТО белгородская команда вошла в пятерку лучших. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Санкт-Петербурге прошел V Всероссийский Фестиваль ГТО среди семейных команд. В соревнованиях приняли участие команды из 50 регионов страны. Белгородская область вошла в пятерку лучших по итогам турнира.

Фестиваль охватывает следующие возрастные группы: ребенок (девочка или мальчик): 8-11 лет (II-III ступень комплекса ГТО); мать и отец: 25-49 лет (IX-XIII ступени комплекса ГТО); бабушка или дедушка: 50-69 лет (XIV и XVII ступени комплекса ГТО).

Семья Захаровых из Губкина Белгородской области показала настоящий дух единства и вошла в пятерку лучших. В личном зачете среди мужчин XIV-XVII ступени второе место занял Сергей Васильев (дедушка).

- Спорт и семья являют собой уникальную среду воспитания, и обязанность каждого родителя – напитать подрастающее поколение самыми важными и нужными ценностями. Желаю вам всем личным примером доказывать, что физическая культура и спорт – это модно, это правильно и в этом наше будущее, – сказал первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Андрей Хорт.