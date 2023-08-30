Из-за обстрела ВСУ 30 августа без света остались два населенных пункта. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня утром, 30 августа, под обстрел ВСУ попала Новая таволжанка Шебекинского городского округа. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Без света остаются два населенных пункта. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

- Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждена линия электропередачи. Без света остаются 2 населенных пункта - Муром полностью и Новая Таволжанка частично., - написал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ.