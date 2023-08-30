Под обстрел ВСУ за сутки попали четыре муниципалитета Белгородской области

За прошедшие сутки по Белгородской области зафиксировано больше 100 прилетов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки, 29 августа, ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области. Зафиксировано больше 100 прилетов. Информацию по атакам противника опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Больше всего ударов пришлось по Шебекинскогому горокругу. По селу Середа пришлось 17 артиллерийских выстрелов. По Новой Таволжанке - 10 артиллерийских и 13 минометных снарядов. По Белянке выпущено 15 минометных снарядов. По поселку Красное и хутору Панков – 6 и 4 минометных снаряда соответственно.

В Белгородском районе по Щетиновке и Нехотеевке выпущено 11 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. Еще два по хутору Варишкин.

Из миномета обстреляли окраину хутора Плотвянка в Волоконовском районе – зафиксировано два прилета.

В поселке Горьковский в Грайворонском городском округе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. По окраине села Новостроевка-Вторая выпущено 2 минометных снаряда, по окраинам сел Дроновка и Смородино – 6 и 3 минометных снаряда соответственно, по окраине села Безымено – 12. Также окраину Безымено противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.

Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.