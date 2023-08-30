Белгородцы завоевали серебро футбольного турнира

Спорт, дружба и отличное настроение.

В минувшую субботу, 26 августа, на территории физкультурно-спортивного комплекса «Олимп» прошли корпоративные состязания футбольных команд предприятий агропромышленного холдинга «Мираторг». Чемпионат собрал сильнейших: участие принимали семь команд из Белгорода, Брянска, Курска и Москвы. Победителем стали футболисты из Курской области, а серебро турнира завоевала представляющая Белгородчину команда мясоперерабатывающего комплекса «СК Короча». К слову, наши земляки также являются обладателями серебряного корпоративного Кубка Черноземья – 2022.

Спортивный праздник пришелся по душе не только игрокам, но и болельщикам. Наиболее активные из них даже получили призы от организаторов.

- Компания дает возможность проявить себя не только на рабочем месте, но и в конкурсах профессионального мастерства, кадровом резерве, в спортивном плане. Регулярно проводятся чемпионаты по футболу, волейболу, шахматам. Все программы развития, которые реализуются, направлены на то, чтобы сотрудники не боялись идти вперед, и ставили перед собой только высокие цели, — рассказали в пресс-центре агрохолдинга.