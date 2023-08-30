В Белгороде нанесут больше 90 тысяч квадратных метров дорожной разметки

Фото: @mbuubgb

Сотрудники благоустройства в Белгороде по ночам наносят новую дорожную разметку. Работы ведутся комбинированным методом – краской и пластичными материалами.

В планах до конца этого года горячим и холодным пластиком больше 31 тысячи м² разметки на 23 участках областного центра. Уже выполнено 22% работ из запланированного объема.

Помимо использования пластичных материалов, нанесение дорожной разметки выполняется и с помощью краски. Ее запланировано нарисовать около 60 тысяч м². Работы выполнены уже почти на треть.

В Белгорблаустройстве призывают белгородцев быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и уважать работающих на улицах рабочих.